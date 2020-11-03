أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة

نجران : البلاد

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة واسمه شخصياً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام ورعاية بأبناء المملكة في جميع المناطق وفي مختلف المجالات وما يتم تقديمه خلال جائحة كورونا، والاهتمام الكبير بالإنسان على أرض المملكة وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع.

وقال سموه خلال لقائه في الجلسة الأسبوعية ” الاثنينية ” بمقر الإمارة أمس، مشايخ القبائل بالمنطقة :” إن السعوديين أسرة واحدة في ظل قيادة رشيدة واصلت العمل الليل بالنهار لرفعة الوطن وتحقيق متطلبات المواطن أينما كان “.