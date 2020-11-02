463 مهراً في مزاد نادي سباقات الخيل بالجنادرية

الرياض- البلاد

انطلق يوم أمس الأحد الأول، مزاد نادي سباقات الخيل الرياض وتحديداً بالجنادرية، بتنظيم من نادي سباقات الخيل على مدار سبعة أيام، فيما خُصص لخيل السباق من أعمار السنة وتحديداً لمواليد 2019 من المهور، حيث حدَّد النادي الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول من نوعه، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ليضم المزاد في مجمله 463 مهراً بمعدل 66 مهراً يقام عليها المزاد يومياً.

ويعد المزاد أحد الروافد المهمة المنتظرة لمحبي وعشاق هذه الرياضة العريقة؛ وذلك لحرص مربي ومُنتجي الخيل على اقتناء أفخر الدماء والسلالات النادرة والمميزة في عالم السباقات؛ حيث يعتد بمزادات النادي كقاعدة ركيزة يبنى عليها قوة سباقات السرعة في المواسم القادمة.

ويتم تنظيم المزاد لهذا العام وسط تطبيق مشدد للإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.

كما أعلنت إدارة نادي سباقات الخيل عن تخصيص جائزة مقدارها مليونا ريال للخيل المباعة في مزاد هذا العام 2020، للموسم القادم 2021 بحيث تقسم الجائزة على أربعة أشواط (حصن وأفراس) لموسم سباقات الطائف والرياض، بواقع 500 ألف ريال لكل شوط.