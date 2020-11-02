374 إصابة بكورونا … و 394 حالة تعاف

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 347656 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 394 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 334236 حالة، ولله الحمد، وأكدت “الصحة” تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5420 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8000 والحالات الحرجة 771 حالة.

إلى ذلك، أشاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، بالتزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية الذي أسهم بحمد الله في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات ولله الحمد, مشيراً إلى أن تسجيل الحالات حول العالم لا يزال في ازدياد بسبب عدم التقيد، مما تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

من جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: “إننا نشهد حاليا بداية اعتدال الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس “كوفيد-19” مثل: عدم لبس الكمامة وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به.

وأكد استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، في المواقع العامة كافة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك؛ الأفراد، والمنشآت بمختلف أنواعها, وذلك تنفيذًا للتعليمات المعتمدة.