15 طريقة لنسف دهون البطن

نرمين عباس

تعتبر دهون البطن دهونًا عنيدة لأنه بمجرد أن تتراكم في طبقات فإنها ترفض التزحزح حتى بعد القيام بكل ما في وسعك

تختلف طبقات الدهون حول منطقة الخصر عن الدهون المخزنة في أماكن أخرى من الجسم لأنها تحتوي على المزيد من مستقبلات ألفا 2 في خلاياها التي تقاوم حرق الدهون

دهون البطن ناتجة عن الخيارات الغذائية السيئة ، والنظام الغذائي عالي السعرات الحرارية ، وقلة ممارسة الرياضة ، ونمط الحياة الخامل ، وأيضًا بسبب قلة النوم

يمكن أن تزيد دهون البطن أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم

إليك قائمة بـ 15 طريقة للتخلص من دهون البطن من خلال الطعام

1. الحليب والجبن والأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم عنصر غذائي أساسي يساعد في تقوية العظام ويساعد في إنقاص الوزن أيضًا عن طريق زيادة حرق الدهون

كما أنه يمنع الجسم من تخزين الدهون داخل خلايا الجسم ، إذا كان هناك ما يكفي من الكالسيوم

2. الفطر والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين (د)

الأسماك مثل الماكريل والتونة وكذلك الفطر ، غنية بفيتامين د ، الذي يرتبط نقصه بشدة بدهون البطن

3. أحماض أوميجا 3 الدهنية

زيت كبد سمك القد ، وزيت السمك ، والمكسرات ، وبذور الشيا ، وبذور الكتان ، وحتى الجوز تحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية

التي لا تساعد فقط في إنقاص الوزن على الميزان ، بل تساعد أيضًا على تقليل محيط الخصر

4. الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب البيبيرين ، وهي مادة معروفة أيضًا باستهداف دهون البطن

5. الثوم

لا يزيل السموم من الجسم فقط ، بل يحتوي على مركبات تحرق الدهون ، ويمكنك خلط الثوم النيء مع العسل الصافي واستخدامه في الصباح للتخلص من الوزن الزائد

6. الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل والحنطة السوداء والكينوا يساعد على خفض مستوى البروتين التفاعلي والالتهابات في الجسم ، وهو سبب رئيسي لزيادة الوزن ودهون البطن

7. الكركم

يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في المعدة مما يؤدي إلى استحلاب الدهون وتعزيز عملية فقدان الوزن

يساعد الكركم أيضًا في تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية يسهل حرقها ويبطئ أيضًا تكوين الخلايا الدهنية

كما أنه يحفز تكوين ميتوكوندريا جديدة داخل الخلايا حيث يحدث حرق الدهون لإطلاق الطاقة

8. مضادات الأكسدة

التوت الأزرق والفراولة منخفضة للغاية في السعرات الحرارية وتحتويان على كمية جيدة من مضادات الأكسدة

التي تساعد على تعبئة الخلايا الدهنية حول منطقة البطن

9. البيض

يساعد محتوى البروتين والكالسيوم وفيتامين د الموجود في البيض على استهداف وحرق الخلايا الدهنية حول البطن

10. الكرنب الأحمر والكرز

تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تثبط نشاط جينات تخزين الدهون

11. الأحماض الدهنية الأحادية

الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسمن وغيرها

إلى جانب أحماض أوميغا 3 الدهنية تمنع تخزين الدهون الصحية وتعزز عملية حرق الدهون

12. زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني بدون إضافة سكر أو ملح تحتوي على دهون صحية تساعد على إنقاص الوزن الكلي

13. شاي ماتشا الأخضر

عامل تفجير قوي للدهون ، يزيد بمقدار 137 مرة عن الشاي الأخضر العادي

14. الفلفل الحار

مركب الكابسيسين له تأثير حراري ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويستهدف أيضًا الدهون البنية

15. الكافيين

يستخدم الكافيين بكثرة في مكملات حرق الدهون وذلك لأنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية ويخرج الأحماض الدهنية من الخلايا الدهنية

كما أنه يثبط الشهية ويعزز عملية التمثيل الغذائي