لبنان يسجل 1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل لبنان 1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 82617 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان أمس الأحد- إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 643 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8766 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.