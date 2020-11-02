381 إصابة جديدة بكورونا و 436 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين) ، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 348,037 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 17 حالة وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5437 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 334,672 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 7928 حالة نشطة حالياً، من بينها 755 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن ⁧ #المملكة ⁩: