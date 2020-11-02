طريقة عمل مجبوس سمك الكنعد

البلاد – نيفين عباس

سمك الكنعد من سلالة أسماك التونة الشهيرة والغنية بالقيمة الغذائية العالية، ولعل أفضل طريقة لتحضير سمك الكنعد هي مجبوس السمك بالطريقة الخليجية الشهيرة

المقادير اللازمة

شرائح من سمك الكنعد

كيلو أرز بسمتي

بهارات صحيحة (حب هيل – دارسين – مسمار – لومي – خولنجان – ورق غار)

كركم – هرد

كمون

ملح وفلفل

كزبرة ناعمة

بصل مفروم

شبت أخضر وكزبرة طازجة مفرومين

ثوم مفروم

فلفل أخضر وطماطم مقطعين

طحين – دقيق

ماء مغلي

زيت لقلي السمك

طريقة العمل

يبهر الدقيق بقليل من الملح والفلفل والكركم والكمون والكزبرة

يضاف السمك بالدقيق

يقلي في الزيت حتي يصبح ذهبي اللون

يخرج ويترك جانباً

في قدر عميق نضع سمن أو زيت

يحمر البصل بها حتي يذبل

ثم يضاف له البهارات الصحيحة والكزبرة والشبت والطماطم والفلفل المقطعين والثوم

يقلب المقادير دقائق

ثم يضاف لهم السمك والماء المغلي

يترك المزيج ليغلي

ثم يضاف لهم الارز ويقلب

يترك علي نار هادئة حتي تمام النضج

ثم يرفع الكنعد من القدر ويغرف الأرز بطبق التقديم

ثم يزين بالكنعد علي الوجه ويقدم المجبوس ساخن مع الدقوس أو بحسب الرغبة