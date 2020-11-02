طريقة عمل كيك الذرة الحلوة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة بدقيق الذرة لعمل كيك غني مناسب للشاي أو العشاء

المقادير اللازمة

8 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف سمن

2 كوب دقيق أبيض

4 كوب دقيق ذرة

2 كوب سكر

2 كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة العمل

يخفق السمن والسكر حتى يصبح بقوام قشدي

يخفق البيض ثم تضاف له الفانيليا

يضاف البيض إلى خليط السكر والسمن ويخفق مدة 3 دقائق

يضاف البيكينج بودر للدقيق

ثم يضاف للخليط السابق

يقلب حتى يتجانس الخليط تماما

يضاف القليل من الحليب حتى تتشكل عجينة سائلة قليلاً

تصب العجينة في صينية مدهونة سمن

– توضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً على حرارة متوسطة حتى تنضج حوالى ساعة

تخرج وتسقي بالسيرب حسب الرغبة

ثم تترك لتبرد

تقطع وتقدم