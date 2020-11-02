ضبط عصابة تجمع أموال مجهولة المصدر لتهريبها خارج المملكة

الرياض : البلاد

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، القبض على عصابة امتهنت جمع أموال مجهولة المصدر، وحاولت تهريبها إلى خارج المملكة.

وكشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن مقيماً من الجنسية المصرية حاول تهريب مبلغ 1.6 مليون ريال إلى خارج البلاد، قبل أن يتم إحباط محاولته من قبل جمارك مطار الملك خالد الدولي.

وأشار إلى أنه اتضح ارتباطه بمجموعة مكونة من 4 مقيمين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر، وحاولوا تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها في حقائب السفر بطرق متعددة.

وأوضح الكريديس أنهم اتخذوا من سكنيهم بحيي منفوحة والشفاء مقرين لجمع الأموال، كما عُثر على مبالغ مجهولة المصدر بلغت 42 ألف ريال، مؤكدًا أنهم أقروا بتحويل وتهريب مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي، ليتم القبض عليهم جميعًا واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهم لإحالتهم للنيابة العامة.