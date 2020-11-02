صدمة لهذه الفئة في زمن كورونا .. مخاطر الإصابة بالفيروس تزداد لدى هؤلاء

فيروس كورونا المستجد يهدد الملايين حول العالم، لكن بعض الفئات من مرضى الأمراض المزمنة يستشعرون خطرا أكبر من غيرهم.

لكن الصدمة كانت لفئة أخرى تماما غير هؤلاء فعبر آخر الأبحاث، حذر أطباء روس أصحاب هذه الفئة من خطر كورونا كذلك.

وأكد العلماء أن اتباع نظام غذائي يعتمد على النباتات مع استبعاد المنتجات الحيوانية، يجعل مخاطر الإصابة بـ “كوفيد-19” عالية، وفقا لما نقل موقع “ألوان”.

وذكرت وكالة “نوفوستي”، نقلا عن عدد من الأطباء بمناسبة اليوم العالمي للنباتيين، أن اللحوم والمنتجات الحيوانية تعتبر مصادر مهمة للفيتامينات.

التي لا يمكن للجسم أن يحصل عليها في حال كان يتغذى فقط من النباتات، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا على خلفية ضعف المناعة.

فيما أكد الأطباء أنه لا يمكن الحفاظ على صحة جيدة إذا كان النظام الغذائي يقتصر فقط على النباتات.

وقالوا “إن عدم الاستهلاك المنتظم للمواد الغنية بالبروتينات، يسبب تدمير الخلايا واختلال وظائف الأعضاء.

وهو ما يجعل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك فيروس كورونا، تزداد بشكل كبير”.

ومن المتعارف عليه أن النباتيين يتبعون نظاما غذائيا يتركز فقط على الأطعمة النباتية.

ولا يأكلون اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية الأخرى.