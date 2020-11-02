د. الشمري رئيسة لجنة بالبرلمان العربي

الرياض – البلاد

انتخب البرلمان العربي في جلسته الإجرائية، التي عقدها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، عادل بن عبد الرحمن العسومي من مملكة البحرين رئيساً للبرلمان بالتزكية مدة عامين، حيث رأس البرلمان في الفترة الماضية نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي. كما انتخب البرلمان في جلسته بحضور أعضائه، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، لتكون رئيسةً للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان.