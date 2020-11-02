جامعة جازان تدشن البرنامج التأهيلي للابتعاث

جيزان : واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم, البرنامج التأهيلي للمعيدين والمحاضرين للابتعاث.

وأكد معاليه أهمية تأهيل المبتعثين قبل مغادرتهم لدول الابتعاث، وضرورة مشاركة المبتعثين من معيدين ومحاضرين في البرنامج لما يقدمه من إرشادات مهمة.

مما يذكر أن البرنامج يقدم سلسلة من البرامج التأهيلية للمعيدين والمحاضرين المقبلين على الابتعاث .

ويتضمن تجارب لمبتعثين سابقين يلقون الضوء على مرحلة ابتعاثهم وأبرز المعوقات التي واجهوها .

إضافة إلى أن البرنامج يعرف بأساسيات كتابة المقترح البحثي للحصول على قبول للدراسات العليا، ودور وحدة المعيدين والمحاضرين.