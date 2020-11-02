تغريم أمرابط 20 ألف ريال من قبل لجنة الانضباط

أوصت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بـ تغريم أمرابط 20 ألف ريال لما بدر منه عقب لقاء الأهلي الأخير في كأس الملك.

وتأهل النصر مساء الثلاثاء الماضي إلى نهائي الكأس بعد الفوز على الأهلي بهدفين لواحد، ليواجه الهلال في المشهد النهائي للمسابقة.

عقب اللقاء دلف نور الدين أمرابط إلى غرف ملابس النصر ودخل بين زملائه، رغم عدم تضمينه في لائحة لاعبي العالمي للمباراة.

الأمر الذي جعل لجنة الانضباط تقر بـ تغريم أمرابط بمبلغ 20 ألف ريال، بحسب اللوائح المعمول بها لدى الاتحاد المحلي للعبة.

وعلى نقيض الدوري، فإن مسيرة النصر في كأس الملك شارفت على نهايتها وقد يمنح أصفر العاصمة بطولة لجماهيره في وقت عصيب.

خسر النصر الجولات الثلاث التي خاضها في مسابقة الدوري، أمام كل من الفتح والتعاون والشباب، وتنتظره مواجهة أمام القادسية السبت القادم.

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