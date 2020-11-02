بالأرقام .. القراصنة استخدموا هذه التطبيقات للسطو على حسابات الملايين

القراصنة أصبحوا يتحينون الفرص لاختراق حسابات الجميع، بحثا عن مكاسب وأرباح مما يتحصلون عليه من معلومات.

وفي هذا الإطار حذرت دراسة بحثية أجرتها كاسبرسكي، من استخدام الموظفين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمواقع التواصل الاجتماعى داخل منشآتهم.

وهو مما يجعلهم عرضة لعمليات الاختراق والتصيد الرقمى من قبل القراصنة ومجرمي الإنترنت.

وقالت الدراسة، إن الموظفين يستخدمون باستمرار خدمات وتطبيقات تشمل “يوتيوب” و”فيس بوك” و”جوجل” و”واتساب”.

وذلك بالرغم من أن مجرمي الإنترنت كثيرًا ما يستغلون بعضها في محاولاتهم للاختراق وسرقة للبيانات وللتصيّد.

وتُستَغل خدمات الويب في محاولات التصيّد وغيرها من الأنشطة التخريبية؛ إذ كشفت تحليلات كاسبرسكي عن أهم خمسة تطبيقات استُغلّت في محاولات تصيّد في أغلب الأحيان، وهي “فيس بوك” (4.5 مليون محاولة تصيّد) و”واتساب” (3.7 مليون) و”أمازون” (3.3 مليون) و”أبل” (3.1 مليون) و”نتفليكس” (2.7 مليون).

واحتلت خدمات “جوجل” المجمعة معًا، والتي تشمل “يوتيوب” و”جيميل” و”جوجل درايف”، المركز السادس بعدد 1.5 مليون محاولة تصيد.

وتوصي “كاسبرسكي”، المنشآت باتباع التدابير التالية لضمان استخدام موظفيها لخدمات الويب بأمان ومنها:

تعريف الموظفين بطريقة التعرف على مواقع الويب المزيفة أو غير الآمنة وتمييز رسائل التصيّد، وتشجيعهم على عدم إدخال بيانات الدخول إلى حساباتهم مطلقًا قبل التحقّق من مصداقية موقع الويب، وتجنب فتح الملفات وتنزيلها من مرسلين مجهولين، وإجراء تدريب أساسي على الوعي الأمني للموظفين عبر الإنترنت بحيث يغطي الممارسات الأساسية التي تتضمّن الحماية من التصيد، كإدارة الحسابات وكلمات المرور، وأمن البريد الإلكتروني، وأمن النقاط الطرفية، وتصفح الويب.

وتقدّم منصة Kaspersky Automated Security Awareness Platform مثل هذا التدريب بطريقة سهلة وفعالة، بالإضافة إلى اعتماد منتج أمني معروف بقدرته على تأمين حماية شاملة للنقاط الطرفية مع الحماية من تهديدات الويب والشبكات والبريد الإلكتروني.