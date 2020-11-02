“الرياض” بطل المملكة للمصارعة الرومانية

الرياض- البلاد

توج مركز تدريب الرياض بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للدرجة الأولى، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (182) نقطة ، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت على مدار 3 ايام بالصالة الرياضية لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

وحل ثانياً نادي الاتفاق برصيد (178) نقطة ، وأتى ثالثاً مركز تدريب مكة المكرمة برصيد ( 134) نقطة ، ونال اللاعب مشعل الجيزاني “مركز الرياض” كأس أفضل لاعب في البطولة، التي أدارها 17 حكماً بقيادة الحكم الدولي محسن بن عباس .

وشهدت بطولة المملكة للدرجة الأولى ( مصارعة رومانية ) تطبيق البروتوكول الوقائي لرياضة المصارعة والإجراءات الوقائية والاحترازية بنجاح وسط التزام كافة المشاركين .