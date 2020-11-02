«الجامعة الإلكترونية» تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس

جدة – عبد الهادي المالكي

تواصل الجامعة السعودية الإلكترونية برامجها بوتيرة ممنهجة، وبالأمس أعلنت الجامعة عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من يوم الأحد 22 / 03 / 1442هـ الموافق 08 / 11 / 2020م، وحتى الأحد 29/ 03/ 1442 هـ الموافق 15 / 11/ 2020 م.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ للطلاب والطالبات في كلية العلوم الإدارية والمالية وهي : التجارة الإلكترونية والمالية وذلك في فروع الجامعة في كل من : الرياض والدمام وجدة، وتخصص المحاسبة في فرعي الجامعة بالرياض والدمام،

وأضاف: يشمل القبول كلية العلوم والدراسات النظرية لتخصص القانون وذلك في فرعي الجامعة بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي فرع الدمام وأبها والقصيم للطلاب فقط، وفيما سيكون تخصص الإعلام الرقمي متاحًا للقبول للطلاب والطالبات في كل من: الرياض والدمام وجدة. وأفاد أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر.