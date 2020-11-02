البرهان في إثيوبيا لإنقاذ مفاوضات “سد النهضة”

البلاد – رضا سلامة

بالتزامن مع استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شؤون المياه في السودان ومصر وإثيوبيا، يزور رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أديس أبابا، غداة زيارة للقاهرة، في مؤشر على تكثيف الخرطوم تحركاتها الدبلوماسية؛ لدفع المحادثات الحالية نحو اختراق ملموس في الملف المهم. وتوجه البرهان إلى إثيوبيا، أمس (الأحد)، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه كل من وزير الخارجية عمر قمرالدين، والفريق أول جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، لبحث آخر المستجدات التي تتعلق بقضية سد النهضة.

وكانت الحكومة السودانية، قد أكدت استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أمس، بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي، مبينة أن الدول الثلاث توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي. وقبل أيام، عقد اجتماع رسمي حول هذا الشأن ببن البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أعرب خلاله الطرفان تمسكهما بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قضية السد، وهو مطلب عارضته أديس أبابا على مدار المفاوضات المستمرة لعقد من الزمن، مبدية إصرارها على التوصل لقواعد استرشادية يمكن لها تعديلها بإرادة منفردة.