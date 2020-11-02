إيطاليا تفرض حظر التجول ليلًا لاحتواء تفشي كورونا

روما : وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم (الاثنين) أنه سيتم تطبيق حظر التجوال ليلا ضمن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأوضح كونتي في خطاب أمام مجلس النواب أنه سيتم إغلاق المتاحف والمراكز التجارية في عطلات نهاية الأسبوع، إضافةً إلى تمديد التعليم عن بعد ليشمل طلاب المدارس الثانوية.

وفي وسائل النقل العام سيتم السماح بوجود أعداد أقل من الركاب في وسائل النقل العامة وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي سجلت حالات إصابات مرتفعة.

وسجلت إيطاليا أمس الأحد أكثر من 29 ألفًا و 900 حالة إصابة جديدة وأكثر من 200 حالة وفاة.