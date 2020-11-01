189 % العجز التجاري وإفلاس الشركات بتركيا

انقرة – وكالات

شهر بعد آخر تزداد الانكشافات السلبية للاقتصاد التركي على خلفية الأزمات المتشابكة التي تحاصر النظام داخليا وخارجيا، وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت بأكثر من 71.2 %، وتعتبر السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لتركيا التي تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم الاستقرار جراء أزمات النظام التركي الإقليمية في أكثر من منطقة. وبحسب بيانات وزارة السياحة التركية انخفض عدد الزوار الأجانب 74.03 %.

كما أشارت بيانات معهد الإحصاء إلى أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 % إلى 37.86 مليار دولار. من جهة ثانية قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير حديث إن الليرة التركية تواصل انهياراتها وسط موجة من التقييمات السلبيات للأصول الخطرة، فيما تجاوز عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي 10 آلاف شركة ، وتوقعات ارتفاع نسبة الإفلاس في ظل المقاطعات الشعبية للسلع التركية في عدد الدول العربية.

ووفق صحيفة زمان التركية، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11 %.