محافظ جدة يوجه بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالأسواق الشعبية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، في مكتبه اليوم ، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية .
واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية , فيما تم إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية كافة.
وأكد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة المعالجة السريعة لجميع الملاحظات بتلك الأسواق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات ، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة ، ومخالفي نظام الإقامة والعمل ، بالإضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي تعرض للبيع والاشتراطات البلدية .