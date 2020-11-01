محافظ جدة يوجه بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالأسواق الشعبية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، في مكتبه اليوم ، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية .