لبنان.. تشكيل حكومة الحريري خلال أيام

بيروت – البلاد

رجحت مصادر سياسية لبنانية، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، قبل نهاية الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن أجواء المشاورات بين الكتل اللبنانية إيجابية.

وأشارت المصادر إلى أن الحريري عقد سلسلة اجتماعات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال الأيام العشرة الأخيرة، والتي ساعدت على تقريب وجهات النظر، بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، موضحةً أن الأطراف السياسية في أقرب مسافة من بعضها.

وكان الرئيس عون قد أصدر قرارًا بتكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة حسان دياب، التي استقالت على خلفية انفجار ميناء بيروت، في 14أعسطس الماضي.

في السياق ذاته، كشفت المصادر أن التيار الوطني الحر كان يعتبر العقبة الأساسية في ملف تشكيل الحكومة، بسبب معارضته السابق لتولي الحريري رئاسة الحكومة، وربط موافقته بتوزير رئيس التيار جبران باسيل، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقارب بين باسيل والحريري.

يشار إلى أن مصادر من داخل تيار المستقبل، أوضحت أن تشكيلة الحريري الحكومية ستكون نسخة معدلة عن التشكيلة، التي قدمها سلفه مصطفى أديب، والذي اعتذر قبل أسابيع بسبب تمسك الثنائي ( أمل – حزب الله)، بوزراة المالية والثلث المعطل.