لإستحضار الأرواح.. يدفع 41 ألف دولار لشراء مصباح علاء الدين!؟

نرمين عباس

اعتقلت السلطات الهندية رجلين بسبب عملية نصب بعشرات الآلاف من الدولارات بحق طبيب اشترى منهما مصباح “علاء الدين”

وذكرت وسائل إعلام هندية أن طبيباً وقع في عملية نصب محكمة، ودفع علي إثرها مبلغ ضخم من المال مقابل شراء “مصباح علاء الدين”

المقتبس من روايات ألف ليلة وليلة، وذلك في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الهندية

وكان الرجلان قد أقنعا الطبيب بأنهم يملكان المصباح، وأنه حقيقي ويساعد على استحضار الأرواح

يذكر أن الطبيب المجني عليه دفع ما يزيد عن 41 ألف دولار للحصول على المصباح علاء الدين

قبل أن يكتشف الخدعة ويبلغ السلطات، علما أن المحتالين طلبوا أكثر من 200 ألف دولار للمصباح

مع الموافقة فيما بعد على دفعة أولى قدرها 41600 دولار

وقال الطبيب: “أقنعني الرجلان بأن هذا المصباح به جني، وأنه بالفعل مصباح علاء الدين، خلال إحدى زياراتي لعلاج أمهما المريضة”.

وأوضح الطبيب أن شخصية علاء الدين ظهرت معهما في إحدى الزيارات

ليكتشف لاحقا أن الشخصية كانت لأحد المحتالين مرتديا زي الشخصية الفلكلورية

وزعم أن الرجلين جعلاه يرى “الجن” يخرج من المصباح السحري

وحينما كان يطلب منهما أخذ المصباح إلى المنزل، كانوا يرفضون بحجة أنه قد يؤذيه

وأكدت تحريات الشرطة، أن الجن المزعوم هو زوج مريضة

زارت الطبيب عام 2018 لإجراء عملية جراحية، ثم تكررت زياراتها من أجل متابعة ما بعد الجراحة