فيديو: رونالدو يُسجّل “هدفين” في أول مباراة بعد تعافيه من كورونا

بعد نزوله بثلاث دقائق فقط، تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التقدم لفائدة فريقه يوفنتوس ضد سبيزيا، في المباراة التي تقام لحساب المرحلة السادسة بالكالتشيو.

كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، عندما تقدّم بوبيجا لسبيزيا مبكرًا بالدقيقة 12، ثم عادل موراتا النتيجة بالدقيقة 32 لينتهي على إثر ذلك الشوط الأول.

النجم البرتغالي لم يمهل أصحاب الأرض كثيرًا، فنزل في الدقيقة 56 عوضًا عن زميله باولو ديبالا، قبل أن يستلم تمريرة من موراتا ويودعها في الشباك عند الدقيقة 59.

Cristiano Ronaldo has two goals in 20 minutes on his return to football. Back to work ⚽️⚽️ pic.twitter.com/hoFXr7gfRi — B/R Football (@brfootball) November 1, 2020

رونالدو (35 عامًا) عاد من جديد عند الدقيقة 77 ليدوّن على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، من علامة الجزاء.

ووصل صاروخ ماديرا إلى هدفه رقم 5 هذا الموسم في مسابقة الدوري الإيطالي، ليزاحم إبراهيموفيتش المتسيد بـ 7 أهداف.

تعتبر تلك هي المباراة الأولى على الإطلاق التي يخوضها رونالدو منذ إصابته بفيروس كورونا منتصف شهر أكتوبر الماضي.

رقميًا، آخر مباراة تقمّص من خلالها ألوان يوفنتوس كانت بتاريخ 27 سبتمبر أمام روما، وسجّل حينئذٍ هدفين في شباك الجيالوروسي.

انتصر يوفنتوس في المباراة بنتيجة 4-1 ليرفع جعبته من النقاط إلى الرقم 12، خلف ميلان المتصدر بـ 16 نقطة.

شاهد هدفي رونالدو ضد سبيزيا..

What a goal by Cristiano Ronaldo. His first goal after his return. pic.twitter.com/KyU7H99kdI — Martial🇬🇭🇳🇬 (@adawen14) November 1, 2020

Cristiano Ronaldo introduced himself to all haters with this one. 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/2HI870gvSH — Max Statman (@eMaxStatman) November 1, 2020

GOOOOOOOOOOOOOAL DE CRISTIANO RONALDO

WHAT A GOAL 😱😱😱 pic.twitter.com/50zjhCPbp1 — بندر (@iBndrz) November 1, 2020

Cristiano Ronaldo Is BACK!!! With the Panenka. Lionel Messi who??? Juventus about to steamroll everyone. 💪🏿 🔥 #SpeziaJuve pic.twitter.com/lDnHbK85z3 — Speak Nothing But Facts! 🥶 (@AfricanKing4000) November 1, 2020

Cristiano Ronaldo amazing penalty kick goal Spezia vs Juventus 1-4 #CristianoRonaldo pic.twitter.com/P8HNKKTEdJ — DONSPORTS (@DONSPORTS4) November 1, 2020

طالع أيضًا في قسم الرياضة..

مبابي اتخذ قرار الانتقال إلى ريال مدريد بالفعل

سواريز ينتقم من بـرشلونة على طريقته الخاصة

معركة في تويتر بين حسابي برشلونة ويوفنتوس

مورينيو ينتقد تراجع أداء ميسي ورونالدو.. والسبب؟

تهديدات بالقتل لبيكفورد بسببب تدخلـه ضـد فان دايك

مانشستر سيتي يتجاوز شيفيلد يونايتد بصعوبة (1-0)

مقال “عنصري” ضد أنسو فاتي وبـرشلونة يتحرك قانونيًا

هل يكره حقًا كريم بنزيمة اللعب بجوار فينيسيوس جونيور؟

احتفالية في الصين باستقالة بارتوميو من رئــاسة برشلونة

المصري محمد الكشاشي يقترب من شراء بيرنلي الإنجليزي

ســقوط 3 نــجوم من الدوري الإنجليزي في اختبار المنشطات

ميسي يزاحم رونالدو ويصبح “رابعًا” في قائـمة هدّافي التاريخ

“حقيقة” انتحار لاعب مانشستر سيتي لتخلي النادي عن خدماته

فيديو: هازارد يسجل للمـرة الأولى مع ريال مدريد منـذ “392” يــومًا

فيديو: إبراهيموفيتش يُسـجّل هدفًا خرافيًا مع ميلان في الكالتشيو