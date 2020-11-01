374 إصابة جديدة بكورونا و 394 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) ، تسجيل 374 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 374,656 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 18 حالة وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5420 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 394 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 334,236 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8000 حالة نشطة حالياً، من بينها 771 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن ⁧ #المملكة ⁩: