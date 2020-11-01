طريقة عمل أساور بلح الشام

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة لمحبي بلح الشام بطريقة جديدة علي شكل أساور

المقادير اللازمة

نصف كيلو دقيق حلويات

ماء دافئ للعجن

كوب زيت

2 معلقة كبيرة سكر

ربع معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فانيليا

6 حبات بيض بدرجة حرارة الغرقة

زيت عميق للقلي

سيرب حلويات

طريقة العمل

في وعاء، نضع الماء والملح والزيت والسكر على النار حتى يغلي

نضع الدقيق للخليط ويقلب جيداً مدة 1-2 دقيقة

يرفع العجين من على النار بعد أن يصبح العجين متماسك ولا يلتصق بجوانب القدر

نضع العجين فى العجان ونضع البيض واحدة تلو الأخري مع الفانيليا ويخفق

نحضر قمع، نضع به قليل من العجين

وفى أثناء ذلك نحضر مقلاة القلى وبها زيت القلى

تشكل العجينة بالقمع علي شكل اساور

ثم توضع فى مقلاة القلى ويكون زيت القلى بارد

تترك تتحمر مع مراعاة التقليب عند اللزوم لكى تصبح ذهبية من الوجهين

بعد أن تصبح لونها ذهبياً

تخرج وتصفي من الزيت

ثم توضع فى السيرب المحضر سابقاً

وتقدم فى طبق التقديم