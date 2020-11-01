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شرطة الباحة تحدد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بالعقيق

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       1 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل عل تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

صحيفة البلاد

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