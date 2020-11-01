“شبل لطام” و “مغبوطة” يسجلان أول انتصاراتهما بكؤوس وزارة التعليم

الرياض- البلاد

انطلقت أول أشواط الخيل العربية الأصيلة في موسم نادي سباقات الخيل 2020 بميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية، أول أمس الجمعة، وذلك ضمن الحفل الثالث والعشرين من سباقات هذا الموسم.

وقد حقق الجواد “سيف القصيعة” المركز الأول لمالكه سالم العايذي، تحت إشراف المدرب محمد العايذي، بقيادة الخيال خالد الرويشد، وتقدَّم على منافسيه الأحد عشر في سباق سرعة لمسافة (1200م) وبزمن قدره (1.20 دقيقة و62 جزءا من الثانية). ويعد هذا الموسم الثاني بمشاركة الخيل العربية الأصيلة بعد موسم 2019، وقد تم تخصيص 23 شوطاً لها هذا الموسم.

وانطلقت أولى سباقات الموسم للكؤوس الخاصة بالأمهار للموسم الجاري أمس السبت 31 أكتوبر، ضمن الحفل الرابع والعشرين من الموسم برعاية وزارة التعليم، وظفر بـ “كأس الطالب” المهر “شبل لطام” لمالكه عبد الله بن فارس آل منصور، تحت إشراف المدرب غيث الغيث، بقيادة الخيال عادل الفريدي، واستحقت المُهرة “مغبوطة” لأبناء الملك عبد الله

بن عبد العزيز -رحمه الله- “كأس المعلم”، بإشراف المدرب بدر سعود بن رزيق، وقيادة الخيال كامليو أوسبينا.

يذكر أن أولى مشاركات الخيل العربية الأصيلة ضمن مواسم نادي سباقات الخيل كانت العام الماضي خلال “كرنفال كأس السعودية”، وخُصص لها شوط باسم “كاس العبية” (كلاسيك للجياد العربية) للفئة الأولى في سباق سرعة لمسافة (2000م)، وبلغت جائزته 1.860 مليون دولار ( 6.975 مليون ريال)، وانتزع اللقب ممثل المملكة الجواد “طلاب الخالدية” من “اسطبلات الخالدية”، بزمن وقدره (2.16 دقيقة و 18 جزء من الثانية)، في منافسة تاريخية، ضمت أسماء كبيرة وعريقة من سلالات الخيل العربية على مستوى العالم، وفي وقت سابق، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عن رفع قيمة الجائزة في شوط “العّبَية كلاسيك” إلى مليوني دولار ( 7.500 مليون ريال ) في النسخة المقبلة من “كأس السعودية” لعام 2021.