ساوند ووتش.. تطبيق جديد يساعد ضعاف السمع علي التعرف علي الأصوات

نرمين عباس

قام فريق من الباحثين بجامعة واشنطن الأميركية، بإبتكار تطبيق إلكتروني يعمل على الساعات الذكية يحمل اسم “ساوند ووتش”

ويمكن للتطبيق تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم ثم إرسال رسالة على الشاشة لتعريفه بالأصوات المحيطة به

وأفاد الموقع الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا “تيك إكسبلور”، إلي انه عندما تلتقط الساعة صوت في المكان المحيط بالمستخدم

مثل تغريد الطيور أو طنين الآلات أو نفير السيارات، فإن التطبيق يقوم بتحديد الصوت والتعرف عليه، ثم إرسال رسالة للمستخدم تنبهه عن طريق الاهتزاز لإخطاره بالصوت الذي تم تسجيله

ويقول الباحث في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بالجامعة ” دروف جاين ” إن

“هذه التقنية تتيح وسيلة للتعرف على الأصوات التي تتطلب رد فعل من المستخدم مثل صوت الصفير الذي يصدره فرن المايكرويف للتعريف بالانتهاء من طهي الطعام على سبيل المثال، فضلا عن تعزيز تجربة المستخدم في التواصل مع البيئة المحيطة به”

وذكر فريق الدراسة أن اختبار التطبيق الجديد تم في مارس الماضي بواشنطن بواسطة 8 أشخاص يعانون من الصمم الكلي أو ضعف السمع

وأكد المشاركون فائدة التطبيق في مساعدتهم علي التعرف بوجود أشياء تتطلب انتباههم

لكنهم أشاروا إلى أن التطبيق كان يخطئ أحيانا في التعرف على حقيقة الأصوات المحيطة بهم

وأشار فريق الدراسة أن التطبيق مازال في طور التجربة، وسوف يطرح قريبا للاستخدام من خلال منصة أندرويد لتحميل