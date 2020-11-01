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تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بتثليث
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تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بتثليث

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       1 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي ، وصاحب المنشأة، وكل من حضر .

صحيفة البلاد

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