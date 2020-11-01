 المجلس العربي يطلق المنتدى الاول للمرأة والمسئولية المجتمعية

تحت رعاية جامعة الدول العربية، يُطلق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية يوم 2 نوفمبر 2020 ، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة للمسئولية المجتمعية تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة والأسرة والطفولة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشئون الهجرة IOM الدولية ، ومتطوعي الامم المتحدة UNV ، وبرعاية إعلامية من مجموعة قنوات MBC الامل ، وجامعة المستقبل في مصر FUE ،وبنك الاسكان والتعمير ، بالإضافة إلى مشروع دعم المرأة العاملة في قطاع العمل الغير نظامي.
يأتي الاحتفال بيوم المرأة العربية في إطار دعم دور السيدات الرائدات في مصر والوطن العربي وتجاربهن الناجحة في التمكين والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأيضا مختلف المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية.
جدير بالذكر ان المكرمات ينتمين إلى عدة دول عربية تضم مصر والأردن والكويت والبحرين والإمارات. وأكد المجلس على أنه سيتم الإعلان عن أسماء السيدات المكرمات التي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقاً لمعايير موضوعية لاختيارهن في ميادين أساسية تضم الثقافية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والدولية والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.
وللمنتدى عدة محاور خاصة بالمرأة العربية مثل (نظرة وتجارب نسوية للمرأة العربية نحو المسؤولية المجتمعية- استعراض اهم التجارب العربية فى اطار المسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة- أكثر الشخصيات النسائية تأثيرا فى مجال المسؤولية المجتمعية)
وايمانأ من المجلس العربى بالدور المؤثر للمرأة العربية فى تنمية المجتمع العربي،فسوف يتم تكريم ومنح جائزة المرأة العربية للسيدات الرائدات والمتميزات فى المشاركة المجتمعية فى الوطن العربى فى اطار دعم وتشجيع المجلس لمثل هده النمادج المشرفة لتدعم دور المرأة العربية فى المجالات المختلفة كالتمكين الاقتصادى ودعم ذوى الهمم ومجالات المسؤولية المجتمعية وتم منح الجوائز بالاسس والمعايير التى تخدم العملية التنموية والتى تضمنت (جائزة اوسكار للمسؤولية المجتمعية – جائزة أفضل برنامج تمكين المرأة – قيادات ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية – القيادات الاعلامية والشبابية ).