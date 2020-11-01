 المجلس العربي يطلق المنتدى الاول للمرأة والمسئولية المجتمعية

تحت رعاية جامعة الدول العربية، يُطلق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية يوم 2 نوفمبر 2020 ، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة للمسئولية المجتمعية تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة والأسرة والطفولة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشئون الهجرة IOM الدولية ، ومتطوعي الامم المتحدة UNV ، وبرعاية إعلامية من مجموعة قنوات MBC الامل ، وجامعة المستقبل في مصر FUE ،وبنك الاسكان والتعمير ، بالإضافة إلى مشروع دعم المرأة العاملة في قطاع العمل الغير نظامي.