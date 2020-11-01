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القبض على 15 شخصاً بالرس تورطوا في ارتكاب جرائم سطو
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القبض على 15 شخصاً بالرس تورطوا في ارتكاب جرائم سطو

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       1 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على (15) شخصاً منهم (13) مواطناً، ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والسودانية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات، واتخاذهم لمنطقة صحراوية خارج المحافظة وكراً لجمع المسروقات وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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