الفيصل يوافق على تمديد استقبال مبادرات الأفراد لـ”مكة الثقافي”

وأوضحت أمانة الملتقى، أنه ستُقدَّم هذا العام مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي ، بحيث تُكرَّم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى ، مضيفة أن الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات تكون انطلاقتها من منطقة مكة المكرمة وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي ، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية ، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة , كما يسمح باشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى ، منوهة بضرورة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية تسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي وتعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة , كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع في مجال محدد أو إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعي حقوق الملكية الفكرية ، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل ، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع ” مبادرتي “.