الفيصل يعلن شخصيات العام المُكرّمة ضمن حفل جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي اليوم, اجتماع مجلس الأمناء الثالث للعام الحالي, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله الفيصل, ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, وأعضاء المجلس.

وأعلن سموه عن شخصيات العام المُكرّمة ضمن حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي, وهما صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ, الذي مُنح العضوية الشرفية في أكاديمية الشعر العربي, إذ يأتي ذلك بعد توصية رئاسة جامعة الطائف للمجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

ثم اطلع الأمير خالد الفيصل, وزير التعليم, على مجسم أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، التي تضم قاعة محاضرات تتسع لـ 150 شخصًا، على مساحة 170 مترًا مربعًا، وقاعة (سماء الشعراء) وهي قاعة الندوات الشعرية بمساحة تتسع لـ180 شخصًا بمساحة 200 متر مربع.

ويضم المشروع، إلى جانب جناح الإدارة الذي تبلغ مساحته 130 مترًا مربعًا، قاعات لورش العمل بمساحة 170 مترًا مربعًا، وبهوًا للاستقبال , تبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا، ومكتبة صوتية وبصرية بمساحة 220 مترًا مربعًا تستوعب 180 شخصًا.

وصمم المشروع بشكل فريد، يتكون الجسم الرئيس للمبنى من قبوٍ معدنيٍ عادي بارتفاع تسعةِ أمتار ليغطي مساحة قدرها 18 مترًا, تتوزع أسفله الفراغات والقاعات المختلفة المكونة للمشروع , وتغطي القبو كسوات من ألواح الألومنيوم ذات اللون الذهبي المقاوم للعوامل الجوية، وتتحول هذه الألواح كلما تم الاقترب من الأرض إلى بلاطات حجرية تكسو الأرض حتى يتمكن الزوار من المشي فوقها ثم تعود مرةً أخرى إلى الارتفاع مكسوةً بالألواح الذهبية، مشكلة أطراف الأوراق والمثبتة على هيكلٍ معدني بسيط ، فيما يجمع المشروع بهذا التصميم بين الحداثة التي تواكب متطلبات العصر، والإبداع الذي يستشعره الزوار في كل زاوية.