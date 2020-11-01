الزامل يناقش معوقات الصناعيين في حائل

حائل – البلاد

ناقش نائب وزير ‫الصناعة‬ والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل المعوقات والمشاكل التي تعترض الصناعيين في منطقة حائل وبحث الحلول لها, والمبادرات المستقبلية والخدمات التي ستقدمها الوزارة الفترة المقبلة للمدن الصناعية ، وذلك لقائه رجال الأعمال الصناعيين , بحضور رئيس الغرفة عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال الصناعيين ومسؤولي المصانع. وزار المهندس الزامل المدينة الصناعية في المنطقة, كما تجول في عدد من المصانع, والتقى المسؤولين والعاملين فيها, ووقف على تجهيزات المدينة والخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي. من جانبه أوضح عبدالله العديم أن هذه اللقاءات سيكون لها الأثر الإيجابي على تطوير المدن الصناعية ويسهم في تنمية الاستثمار واستدامة المشاريع بالمنطقة وفق التطلعات والرؤى المنشودة.