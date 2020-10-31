وزير الرياضة يزور (بيت الآزوري)

الرياض – هاني البشر

زار سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوم أمس، مقر “بيت الآزوري” الذي يعرف باسم “جامعة كرة القدم” في إيطاليا. رافق سموه في الزيارة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. حيث وقّع الاتحادان لكرة القدم مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، عبر تطوير وصناعة كرة القدم الحديثة. وترتكز مذكّرة التفاهم على مبدأ تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال تطوير كرة القدم كمحرّك للنمو داخل قطاع الرياضة وخارجه، ويشمل ذلك الدعم الفني لتأهيل المدربين والحكّام ومديري الرياضة، وتنظيم البطولات الكبرى.