مفاجأة داخل أمعاء الإنسان .. بكتيريا قادرة على القيام بهذه الأمور الخارقة

أمور كثيرة أصبحت تذهل العلماء حول العالم، وكشوفات طبية تحديدا، وهو ما تناولته دراسة جديدة، عن وجود بكتيريا في أمعاء الإنسان.

البكتيريا تلك تتمتع بقدرة خارقة على مقاومة الإشعاعات وتساعد في شفاء أنسجة الأمعاء، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأجرى علماء في مركز (UNC Lineberger) الشامل للسرطان في أمريكا، الدراسة.

وذلك على مجموعة من الفئران الناجية بعد تعرضها لإشعاعات قاتلة من طرق مختلفة.

بحسب البحث المنشور في مجلة “Science” العلمية المتخصصة.

بكتيري في جسم الإنسان

وأوضحت الأبحاث، وجود نوع من البكتيريا المتواجدة في أمعاء هذه الفئران، ساهمت بطريقة غريبة في امتصاص الإشعاعات.

وعززت إفرازات خلايا الدم، وقامت بحماية الأنسجة من التلف وإصلاح الجهاز الهضمي.

ورصد الباحثون تواجد هذه البكتيريا لدى مجموعة من “نخبة” الفئران التي استطاعت النجاة من الإشعاعات القوية.

حيث عثر على نوعين من البكتيريا في أحشائها، وهما “Lachnospiraceae” و “Enterococcaceae”.

وطبق الفريق الدراسة على البشر، حيث تم العثور على هذين النوعين من البكتيريا بكثرة لدى مرضى اللوكيميا.

الذين يعانون من أعراض خفيفة في الجهاز الهضمي، والذين خضعوا للعلاج الإشعاعي.

وبينت الدراسة، أن وجود هذه البكتريا أدى إلى زيادة إنتاج الجزيئات الصغيرة المعروفة باسم البروبيونات والتربتوفان.

حيث وفرت حماية طويلة الأمد من الإشعاع، وقللت الضرر الذي يلحق بإنتاج الخلايا الجذعية لنخاع العظام.

وخففت من تطور مشاكل الجهاز الهضمي الحادة، وقللت الضرر الذي يصيب الحمض النووي.

ويمكن شراء هذه الجزيئات في بعض البلدان كمكملات صحية ولكن لا يوجد حاليًا دليل على أن المكملات يمكن أن تساعد الأشخاص المعرضين لأشكال مكثفة من الإشعاع، وفقا لمجلة “medicalxpress” العلمية