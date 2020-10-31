مشروب يسد الشهية لـ3 ساعات

مع بدء فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، يشعر العديد من الأشخاص بالجوع لفترات قصيرة، مما يدفعهم لانقاص وزنهم، وتحتاج عادة لتقلل من كمية السعرات الحرارية اليومية .
غالبًا ما تؤدي الحميات الغذائية لفقدان الوزن إلى زيادة الشهية والجوع الشديد، هذا يمكن أن يجعل من الصعب للغاية فقدان الوزن والحفاظ عليه، وكشفًا لما قدمه موقع “healthline” إليكم ابرز الطرق الطبيعية لسد الشهية..
يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي إلى زيادة الشعور بالامتلاء ، وتجعلك تأكل أقل في وجبتك التالية ويساعدك على فقدان الدهون
يمكن أن يقلل تناول نظام غذائي غني بالألياف الجوع ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل. يمكن أن يعزز الصحة على المدى الطويل.
يمكن أن يساعد شرب القهوة ، وخاصة منزوعة الكافيين ، في تقليل الجوع لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.
يمكن أن يساعدك شرب السوائل منخفضة السعرات الحرارية قبل الوجبة على تناول سعرات حرارية أقل دون تركك جائعًا.