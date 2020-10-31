مشروب يسد الشهية لـ3 ساعات

غالبًا ما تؤدي الحميات الغذائية لفقدان الوزن إلى زيادة الشهية والجوع الشديد، هذا يمكن أن يجعل من الصعب للغاية فقدان الوزن والحفاظ عليه، وكشفًا لما قدمه موقع “healthline” إليكم ابرز الطرق الطبيعية لسد الشهية..