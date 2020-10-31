الإرهاب لادين له ولا وطن، إنما هو آفة مدمرة تستوطن عقولًا ضالة يختطفها التطرف بمختلف صوره وأشكاله ودوافعه، وتلك مسلمّة قاطعة لاتزال تنتظر اتفاقاً موحداً من المجتمع الدولي، بتعريف واضح، وإرادة عالمية، فاعلة في التصدي لشروره وجماعاته التي تعيث في الأرض فسادًا، وإنهاء أية ثغرات ومساحات رمادية تتستر من خلالها دول مارقة، لاتزال سادرة في غيها برعايتها للتطرف وخلاياه في العالم ، وتمويلها لجماعات ومليشيات إرهابية ضمن أدوات سياساتها العدوانية وأطماع نفوذها في العديد من دول المنطقة وشعوبها.

ما تتعرض له فرنسا هو إرهاب غير مبرر، ومدان ومستنكر من العالم ، على خلفية رسوم مسيئة بزعم حرية تعبير غير مبررة أيضًا، مما جعل فرنسا محتقنة بغضب مستعر ومخاوف من انقسامات تغذيها خطابات عنصرية وقاموس كراهية من متطرفين بمختلف اتجاهاتهم ودوافعهم ووسائلهم، مما يهدد بأزمات خطيرة في العالم؛ لذا يمثل الحوار الحضاري المتزن وقيم العيش المشترك المتوازن، بمثابة الجسر الأهم لسلام الشعوب والسلم العالمي، ولطالما تؤكد عليها المملكة . ففي الوقت الذي حققت فيه نجاحات غير مسبوقة في محاربة الإرهاب وإدانة جرائمه في العالم، تؤكد دائمًا في نهجها ومبادراتها على قيم الحوار الحضاري ودعمها لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه؛ من أجل عالم أكثر استقرارًا ووئامًا.