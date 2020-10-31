فيديو: مانشستر سيتي يتجاوز شيفيلد يونايتد بصعوبة (1-0)

عاد مانشستر سيتي من ميدان شيفيلد يونايتد بفوزٍ بشق الأنفس قوامه هدفٌ نظيفٌ أحرزه المدافع الدولي الإنجليزي كايل ووكير.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب برامل لين الخاصة بشيفيلد، لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ووكير الذي استلم كرة البلجيكي كيفين دي بروين، وأودعها في شباك البليدز بالدقيقة 28.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى الرقم 11 ليستقر في المرتبة السابعة على لائحة المسابقة الإنجليزية.

بينما يعتبر هذا هو الفوز الثالث للنادي السماوي خلال 6 جولات أقيمت إلى الآن، إذ تعادل في مناسبتين وخسر واحدة.

وتستعد كتيبة المدرب بيب جوارديولا لمواجهة حامل اللقب ليفربول في الجولة القادمة، في ملعبه الاتحاد بمدينة مانشستر.

في حالة فوز السيتيزنز ضد ليفربول فإنه سيتجاوزه في ترتيب اللائحة وسيصل إلى 14 نقطة، باعتبار أن ليفربول جمع 13 إلى الآن.

بالنسبة لشيفيلد يونايتد الذي يقدم مردودًا مفاجئًا، فقد تلقّى خسارته السادسة هذا الموسم من أصل 7 مباريات خاضها.

شاهد هدف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد..

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