402 إصابة جديدة بكورونا و 433 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) ، تسجيل 402 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 347,282 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 19 حالة وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5402 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 333,842 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8038 حالة نشطة حالياً، من بينها 776 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن ⁧ #المملكة ⁩: