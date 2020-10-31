طريقة عمل كب كيك قبعات الساحرة الشريرة

البلاد – نيفين عباس

أجواء المرح والرعب لا تكتمل إلا مع كب كيك قبعات الساحرة الشريرة المميزة بشكلها الرائع وطعمها اللذيذ

المقادير اللازمة

للكب كيك

125 جم دقيق عادي

25 جم من مسحوق الكاكاو

1½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

150 جم سكر ناعم

150 جرام زبدة غير مملحة طرية بدرجة حرارة الغرفة

بيضة

8 ملاعق كبيرة حليب

للكريمة والتزيين

كيمة مخفوقة مضاف لها ملون طعام غذائي برتقالي

عجينة سكر ملونة بشكل القبعات كما موضح بالصورة

طريقة العمل

الكب كيك

سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية / 350 فهرنهايت

ضعي 9 علب ورقية في صينية المافن

ينخل الدقيق ومسحوق الكاكاو والبيكنج باودر في وعاء

يضاف السكر والزبدة ويخفق المزيج معًا حتى يتجانس جيدًا

اخفقي البيض والحليب حتى يصبح المزيج كثيفًا وناعمًا

قسمي المزيج بين العلب الورقية

اخبزيها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ناعمة الملمس ويخرج السيخ في منتصف إحدى الكيكات نظيفة

توضع جانبا لتبرد على رف سلكي

تزين حبات الكب كيك بالكريمة الملونة

ثم توضع القبعات الملونة علي الوجه ويقدم