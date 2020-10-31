تسبب الصدفية تراكم خلايا الجلد بشكل أسرع من المعتاد والنتيجة هي ظهور بقع جافة وحمراء وبارزة ومتقشرة على الجلد قد تكون الحالة منتشرة أو تحدث في منطقة صغيرة، لا يوجد علاج محدد لمرض الصدفية، لذلك يلجأ بعض الناس إلى العلاجات الطبيعية مثل خل التفاح للتخفيف .

وحسب ما ذكره موقع healthline يستخدم خل التفاح منذ العصور القديمة كمطهر استخدمه الأطباء في أواخر القرن الثامن عشر لعلاج الأمراض الجلدية مثل اللبلاب السام . في الآونة الأخيرة ، ارتبط بتخفيف الحكة التي تسببها الصدفية وخاصة على فروة الرأس .

مثل العديد من العلاجات الطبيعية ، فإن الأدلة التي تدعم استخدام خل التفاح لعلاج الصدفية والحالات الصحية الأخرى هي في الغالب قصصية، هناك القليل من الأدلة العلمية على أنها فعالة باستمرار، و يجب أيضًا استخدام خل التفاح بحذر يمكن أن يحدث الحرق كأثر جانبي إذا لم يتم تخفيف الخل .

لا ينبغي استخدام خل التفاح على الجروح المفتوحة قد يؤدي أيضًا إلى تهيج بشرتك و رد الفعل التحسسي ممكن مع أي منتج طبيعي قد تشمل الأعراض صعوبة في التنفس وطفح جلدي أو خلايا النحل والدوخة وسرعة ضربات القلب .

يستخدم خل التفاح أيضًا كعلاج طبيعي لعلاج ارتجاع الأحماض ومع ذلك قد تؤدي الحموضة إلى تفاقم الحالة لدى بعض الأشخاص .

عندما تشربه ، قد يؤدي خل التفاح إلى تآكل مينا الأسنان إذا كنت تتناول مخففات الدم ، فتحدث إلى طبيبك قبل استخدامه قد يقلل شرب خل التفاح من خلال القش من تآكل الأسنان .

إذا كنت تعاني من تهيج أو إحساس بالحرقان المستمر على جلدك ، أو أعراض رد فعل تحسسي ، أو أي أعراض أخرى ذات صلة ، فتوقف عن الاستخدام فورًا واستشر طبيبك .