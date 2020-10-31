نرمين عباس

قررت هيئة المحلفين بولاية تكساس الأمريكية، تغريم الشركة العالمية آبل، 503 مليون دولار أمريكي

وذلك في إتهامها بإنتهاك تكنولوجيا الشبكة الخاصة الإفتراضية

والحاصلة علي براءة الإختراع من شركة آمن البرمجيات “فيرنت إكس”

وحدثت المعركة القضائية وفقًا لوكالة “فرانس برس” بين شركة ‏‏”فيرنت إكس” ومجموعة “آبل”، على خلفية مسألة تتعلق بأمن ‏نقل البيانات في أجهزة مثل “آيفون” و”آيباد” و”آيبود تاتش”.

وأكدت شركة “فيرنت إكس” في الدعوى، بأن وظائف الشبكات ‏الافتراضية الخاصة (VBN) التابعة لشركة آبل تستخدم تقنيتها ‏الحاصلة على براءة اختراع.

من جهتها عبرت “آبل” عن شعورها بخيبة أمل من الحكم، ‏معلنة أنها ستتقدم باستئناف على ذلك الحكم