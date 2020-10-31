انطلاق مسابقة جدة التحضيرية لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات

جدة- البلاد

دشن الاتحاد السعودي للتجديف، اليوم المسابقة التحضيرية لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتتضمن المسابقة أسبوعا كاملا من التدريب التنموي الذي ينتهي بسباق لإعداد لاعبين مختارين من مجتمع اللياقة البدنية السعودي من الجنسين ومن مختلف الأعمار لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في ديسمبر المقبل.

وسيشرف على المسابقة مدربان بريطانيان ومدربتان سعوديتان سيقومون بتدريب المشاركين خطوة بخطوة للوصول إلى أهدافهم.

وخصصت اللجنة المنظمة برامج لتغذية الرياضيين المشاركين .

وسيتم إجراء التدريب في الصالات المغلقة في الجوهرة حيث سيكون هناك منطقة تدريب على جهاز التجديف ومنطقة أخرى لإجراء مجموعة متنوعة من ورش العمل للمشاركين حول تقنيات التدريب والتغذية الرياضية والقوة العقلية.