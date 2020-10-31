القدسي وشفي يزفون صهيب

جدة – صالح سالم

احتفل رجل الأعمال غسان غالب القُدسي، بعقد قران ابنته سارة على الطبيب صُهيب طاهر شفي، وذلك بأحد الفنادق بجدة، بحضور عدد من الأصدقاء ورجال الأعمال والمقربين، الذين باركوا للعروسين عقد قرانهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين المولى، عزوجل، التوفيق، والسداد والعقبى للجميع بالمسرات.

الدكتور صُهيب عبّر عن سعادته بهذه الليلة السعيدة؛ بإكمال نصف دينه، وقال: إن الزواج سنّة الحياة، وأمنية كل شاب وشابة في تكوين أسرة سعيدة هانئة، إن شاء الله، داعياً الله، سبحانه وتعالى، أن يوفقه وعروسه في حياتهما الزوجية. كما وجه والد العروس رجل الأعمال غسان غالب القُدسي شكره وتقديره لمن لبى دعوته لحضور حفلهم المبارك.