العريس: استشارة نفسية سبب ارتباطي بـ «رزان»

جدة- هتاف السلمي

احتفل الإعلامي المعتصم طرابزوني بزواجه من مقدمة البرامج والأخصائية النفسية رزان زمزمي، وذلك بأحد الفنادق في محافظة جدة بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، الذين باركوا للعروسين زواجهما، متمنين لهما حياة سعيدة. وعبر المعتصم عن سعادته بهذه الليلة السعيدة، بإكمال نصف دينه، وقال: إن الزواج سنة الحياة وأمنية كل شاب وشابة في تكوين أسرة سعيدة هانئة.



وكشف العريس عن قصة زواجه بقوله: إنه تواصل يوما من الأيام مع رزان؛ لأخذ استشارة نفسية بخصوص تعلقي بقطتي، وكان هذا أول تواصل بيني وبينها، وكانت نظرتي الشرعية خلال برنامج رزان على التلفاز بحكم ضيق الوقت. من جهتها، قالت رزان: إن فكرة الزواج كانت مؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وبسبب ظروف عملنا، قررنا أن يتم الزواج في هذه الأيام في احتفال مصغر، يجمع عددا بسيطا من المقربين منّا.

وشكرت رزان كل من شاركهم فرحتهم بالزواج، ودعت الله أن يديم عليهم السعادة والفرحة.