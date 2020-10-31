الأهلي والاتحاد… ديربي خارج التكهنات

جدة – هلال سلمان

تقام اليوم السبت 3 مباريات ضمن جولة (رئاسة العشرين) في دوري المحترفين؛ حيث يستضيف الهلال نظيره ضمك عند الساعة 5:50 على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويحل الاتفاق ضيفا على أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة 6:15 مساء، فيما تقام قمة الجولة على ملعب الجوهرة بلقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي عند الساعة 7:50 مساء.

الهلال vs ضمك

يسعى الهلال الذي تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع أبها، لتحقيق فوزه الثاني في الدوري عندما يستقبل ضمك الذي تعرض للخسارة في الجولتين الماضيتين على الرغم من تقديمه مستويات جيدة.

ويجد الهلال صعوبة في التهديف منذ بدء الموسم؛ حيث لم يزر أي من مهاجميه الشباك، وتركوا المهمة للاعبي الوسط والدفاع، وبدا واضحا تأثير غياب هدافه غوميز الذي يشركه المدرب لوشيسكو على فترات متقطعة لعدم جاهزيته.

أما نور الدين بن زكري مدرب ضمك، فكان غاضبا من غياب الفوز عن فريقه، ويطمح لأن يسجل نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

أبها vs الاتفاق

يحل الاتفاق المتصدر ضيفا ثقيلا على أبها؛ حيث يطمح (النواخذة) بالبقاء في القمة وتسجيل فوز ثالث على التوالي، في حين يسعى أبها الذي انتزع نقطة ثمينة من الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خروجه من نصف نهائي كأس الملك.

ويفتقد أبها لخدمات نجمه التونسي سعد بقير المصاب، فيما يخطط العطوي لاستغلال قوته الهجومية بتواجد أزارو ودوكارا والسليتي والهزاع لتحقيق فوز يبقيه في الصدارة.

الاتحاد vs الأهلي

يسعى الأهلي الذي يتقاسم صدارة الترتيب مع الاتفاق لتأكيد تفوقه على جاره الاتحاد الـ 12 في ديربي جدة، الذي اكتسى باللون الأخضر في المواسم الأخيرة، حيث يعود آخر فوز للعميد إلى عام 2012 بهدف نايف هزازي، وبعدها لم يذق عشاقه طعم الفوز على الأهلي.

ويفتقد الأهلي لحارسه محمد العويس المصاب، فيما تبدو مشاركة النجم المصري أحمد حجازي واردة بشكل كبير بعد أن أظهر جاهزية تامة لقيادة خط دفاع النمور.

تفوق أهلاوي

تواجه قطبا الغربية 24 مرة في دوري المحترفين، ويبدو التفوق واضحا للأهلي الفائز في 11 مواجهة، مقابل 6 للاتحاد، فيما تعادل الفريقان في 7 مباريات. سجل الأهلي 39 هدفا مقابل 26 للعميد. ولم يفز الاتحاد في آخر 17 مباراة لعبها أمام الأهلي في دوري المحترفين؛ حيث تعادل 7 مرات وخسر 10، وهي أسوأ سلسلة له أمام فريق في تاريخ المنافسة. ويعد عمر السومة هداف مواجهات الديربي حيث هز شباك الاتحاد 9 مرات، فيما سجل فهد المولد 3 أهداف في مرمى الأهلي.