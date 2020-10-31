إنستجرام يبشر مستخدميه .. تعديل مهم في هذه الخاصية الفريدة

أصبح يحظى تطبيق إنستجرام بشعبية كبيرة على مستوى العالم، لذا يحرص القائمون على التطبيق للتطوير.

وأكد المسؤولون أن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل قد يجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر “إنستغرام” أصبحت الآن 4 ساعات.

وذلك بدلاً من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم.

وأكدوا أن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.

وسيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما.

أي على غرار “القصص” والمنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.

ويرى القائمون على “إنستجرام” أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق، ستساعد الكثير من المستخدمين.

وخصوصا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.

شهد تطبيق “إنستجرام” في المدة الأخيرة العديد من التحسينات والتطويرات التي تهدف لجعله أكثر ملائمة للمستخدمين.

فمنذ مدة على سبيل المثال أعلن القائمون على هذا التطبيق أنهم يختبرون ميزة ستخفي التعليقات المسيئة.

التي تزعج المستخدمين أو تجرح مشاعر البعض.

كما أكد المسئولون، أن التطبيق سيستعمل سياسة جديدة لـ “إخفاء” التعليقات السلبية على المنشورات فيه.

في خطوة لمحاربة التنمر والإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صادر عن “إنستجرام” حول الموضوع “في الأيام القليلة الماضية بدأنا باختبار ميزة جديدة ستعمل على إخفاء بعض التعليقات التي أبلغ بعض المستخدمين أنها غير ملائمة، من خلال أبحاثنا عرفنا أن المستخدمين يحتاجون لمزيد من الشفافية.. التعليقات المخفية لن يتم حذفها بل أخفاؤها فقط، ولرؤيتها يجب على المستخدم النقر فوق خيار عرض التعليقات المخفية”.