الرئيس المصري وأمير تبوك يشهدان افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية

البلاد : واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير منطقة ‏تبوك ، افتتاح الجامعة بجنوب سيناء، بطاقة ‏استيعابية 30 ألف طالب.‏

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام ‏راضي، أن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ‏ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى ‏بأولوية متقدمة لدى الدولة.‏

وأشار إلى أن الجامعة تضم 10 کلیات موزعة على فروع ‏الجامعة الثلاثة بمدن: الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، تشمل‎ ‎تخصصات، الهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسبات، والصناعات ‏التكنولوجية، والعلوم المالية والإدارية، والسياحة والضيافة‏، والعمارة، والألسن واللغات،والزراعات الصحراوية، ‏والفنون والتصميم.

وكان الأمير فهد بن سلطان وصل صباح إلى مطار شرم الشيخ الدولي لحضور حفل افتتاح الجامعة، وذلك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.