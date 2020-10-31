أفراح زعفراني وحسن بزواج عبدلله

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

احتفل إبراهيم محمد زعفراني من منسوبي شركة الاتصالات السعودية بمحافظه الطائف، بزواج نجله الرقيب عبدلله من منسوبي وزارة الدفاع والطيران على ابنة على أحمد حمود حسن، وذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان، مباركين للعروسين.



وعبر العريس عبدالله عن سعادته الغامرة بدخول القفص الذهبي، سائلاً الله أن يوفقه وعروسه، ويجعل الود والمحبة عنوانًا لحياتهما القادمة.

فيما قال والد العريس إبراهيم زعفراني: أسأل الله التوفيق للابن عبدلله وعروسه في حياتهما الزوجيه، وعقبال الذرية الصالحة، ونفرح بقدوم الأحفاد.